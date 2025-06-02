Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, Kurban Bayramı’nda güvenli gıdaya erişimin ve halk sağlığının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli ve özenli olmaya çağırdı.

Oymen yazılı açıklamasında kurbanlık hayvan seçimi ve kesim sırasında uygulanması gereken hijyen kuralları, etin taşınması ve muhafazası ve tüketim öncesi pişirme koşullarıyla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

-Hayvan seçimi

İlk olarak kurbanlık hayvan seçimine değinen Oymen, kurbanlık hayvanın canlı, hareketli, parlak tüylü, burun akıntısı, topallık ve yara gibi dısşal hastalık belirtilerinden ari olması gerektiğini belirtti.

Küçükbaş hayvanların en az bir, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerektiğini, hayvanın diş kontrolünün yapılmasının da önemli olduğunu ifade eden Beste Oymen, hayvanların sağlık raporlarının, kulak/küpe/çip gibi resmi kimlik bilgilerinin olması gerektiğini de kaydetti.

-Hijyen kuralları

Kesim sırasında uygulanması gereken hijyen kurallarıyla ilgili de açıklamada bulunan Beste Oymen, kurban kesimlerinin mutlaka yetkili kurumların belirlediği kesim alanlarında yapılması gerektiğini vurguladı.

Oymen, gelişi güzel veya uygun olmayan koşullarda yapılan kesimlerin hem çevre kirliliğine hem de ciddi halk sağlığı risklerine yol açabileceği konusunda uyardı.

-Kesim alanlarında uyulması gereken koşullar

Beste Oymen, kesim alanlarında uyulması gereken koşullara da değinerek yüzeylerin ve ekipmanların temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması gerektiğine işaret etti.

Temiz su, atık yönetimi uygun şekilde planlanması gibi şartlarla ilgili olarak da bilgi veren Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, temiz alanla kirli alanının ayrımı için çapraz bulaşmayı önleyecek düzenlemeler yapılması, kesim yapan personelin kişisel hijyen kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Beste Oymen, hem hayvana eziyetin önlenmesi hem de hijyen koşullarının sağlanması için ehil kişiler tarafından kesim yapılması gerektiğini de belirtti.

-Etin taşınması ve muhafazası

Oymen, sağlıklı şartlarda kesim yapılsa bile uygun şekilde muhafaza edilmezse ette bozulmalar olabileceğini, bu eti tüketen kişilerde sağlık sorunları olabileceğini belirtti. Hayvan kesildikten sonra etin hemen buzdolabına konulmaması, serin ve hava alan bir ortamda dinlendirilmesi gerektiğini söyleyen Oymen, yazda, yüksek ortam sıcaklığında etlerde bozulmanın çok daha hızlı gerçekleşebileceğini hatırlattı.

Etin dışarıda mümkün olduğunda kısa süre; sonrasında üzeri açık kaplarda buzdolabı şartlarına (+4 °C) alınıp 5 ile 12 saat bekletilmesi gerektiğini söyleyen Beste Oymen, sakatatla etlerin aynı ortamda bulundurulmaması ya da muhafaza edilmemesi konusunda da uyardı.

Kurbanlık etlerin henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulmaması gerektiğini ifade eden Oymen, bu durumda buzdolabı sıcaklığının etin iç kısımlarını soğutmaya yetmeyeceğini, etin hava almayan kısımlarında kısa sürede bozulma, kokuşma hatta yeşillenme görülebileceğini dile getirdi.

Oymen, bu etlerin tüketilmesinin gıda zehirlenmesine yol açabileceği konusunda da uyardı.

Eti hemen dondurulmaması gerektiğini de vurgulayan Beste Oymen, et direkt dondurulduğunda biyokimyasal reaksiyonların da durduğunu, çözdürme sırasında da etin çok su salması, bununla birlikte vitamin ve mineral kaybı, tatsızlaşması gibi kusurlar ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Oymen, donmuş etlerin çözdürüldükten sonra hemen tüketilmesi, asla tekrar dondurulmaması gerektiğini de hatırlattı.

Etin normal buzdolabı koşullarında en fazla 3-4 gün, kıymanın ise 1-2 gün kalabileceğini kaydeden Oymen, uzun süreli muhafazalarda etlerin (dondurucuda) -18 °C‘de muhafaza edilmesi gerektiğini anımsattı.

Oymen, dondurulmuş etlerin saklama süresinin 4-6 aydan fazla olmaması gerektiği konusunda da uyardı.

-Tüketim koşulları

Tüketim öncesi pişirme koşullarıyla ilgili de bazı uyarılarda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi, etin merkezi de tam olarak pişene kadar (en az 75 derece) işleme devam edilmesi gerektiğini söyledi.

“Çiğ etle temas eden mutfak yüzeyleri, kesme tahtaları ve bıçaklar ayrılmalı veya iyice temizlenmelidir” hatırlatmasında da bulunan Oymen, çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çiğ ve pişmiş ürünlerin birbirinden ayrılması gerektiğini de ifade etti.