Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve toplumsal fayda bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan ödül programına 200’ün üzerinde proje başvurusu yapıldığını kaydetti.

Kavuklu, kazanan projelerin, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay başkanlığında; iş dünyası, akademi, basın ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan jüri tarafından kapsamlı bir değerlendirme sonucunda belirlendiğini söyledi.

Kazananların dün CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenen törende açıklandığını duyuran Kavuklu, Gİ-KA KOOP.’un ödülünü, Yönetim Kurulu Üyesi Özge Özbekoğlu ile Asbaşkan Yeşim Çıraklı Direl’in aldığını ifade etti.

Başkan İçim Çağıner Kavuklu, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren, toplumsal faydayı büyüten ve uluslararası alanda karşılık bulan çalışmalarının bu prestijli ödülle taçlanmasından büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, “Sürdürülebilir kalkınmaya, üretime ve sosyal etki yaratmaya yönelik projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.