Başkentin yeşil-beyazlı kulübü China Bazaar Gençlik Gücü'nde bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan 2025-2026 sezonunda takımda düşünülmeyen ve kiralık listesine konan oyuncular belli oldu. Gençlik Gücü’nde 17 futbolcu kiralıklar listesine konuldu.
Listede yer alan oyuncular şöyle:
1.Arif Akbulut
2.Orhan Çokbekler
3.Turgut Kaan Çoban
4.Yiğit Berkcan Ateşalp
5.Hasan Çirkin
6.Seyit Geçici
7.Remzi Rıylı
8.Ahmet Berk Atakan
9.Burak Karademir
10.Mustafa Ali Öztürk
11.Bertuğ Yıldırım
12.Can Arıoğlu
13.Muhammet Bişar Aykut
14.Cengiz Aşan
15.Rifat Kanıöz
16.Yaşar Özer
17.Zeka Pirgalı