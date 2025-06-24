Başkentin yeşil-beyazlı kulübü China Bazaar Gençlik Gücü'nde bir taraftan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan 2025-2026 sezonunda takımda düşünülmeyen ve kiralık listesine konan oyuncular belli oldu. Gençlik Gücü’nde 17 futbolcu kiralıklar listesine konuldu.

Listede yer alan oyuncular şöyle:

1.Arif Akbulut

2.Orhan Çokbekler

3.Turgut Kaan Çoban

4.Yiğit Berkcan Ateşalp

5.Hasan Çirkin

6.Seyit Geçici

7.Remzi Rıylı

8.Ahmet Berk Atakan

9.Burak Karademir

10.Mustafa Ali Öztürk

11.Bertuğ Yıldırım

12.Can Arıoğlu

13.Muhammet Bişar Aykut

14.Cengiz Aşan

15.Rifat Kanıöz

16.Yaşar Özer

17.Zeka Pirgalı