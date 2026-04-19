Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Selim Kaynarca, Berk Bağrıkara.

Karşıyaka: Ufuk, Isaac, Ogbe, Hanibal(Gökhan), Göksel, Hasan, Süleyman, Selçuk(Toykan), Mbaye, Mehmet Erol(Mehmet Gürpınar), Kande.

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, Adil, Ahmet, Farouk(Hasan Akkuyu), Mustafa Kemal, Semih(Ünal(Salih), Mustafa Sakallı, Arif, Isiaka Bamba, Jıbril Ibrahim.

Gol: Dk.90+8 Mustafa Sakallı (GG)

Aksa Süper Ligin 27. Haftasının önemli maçında şampiyonluk mücadelesi veren C. B Gençlik Gücü ise Play-out hattından uzak kalmak isteyen Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Burak Mandıralı’nın yaptığı karşılaşmada her iki takımın hafta içi oynadıkları zorlu kupa mesaileri nedeniyle az pozisyonla geçerken C. B Gençlik Gücü karşılaşmanın son anlarında aradığı golü buldu.

Mücadelenin henüz 6. dakikasında Karşıyaka’nın kazandığı penaltı atışını Mehmet Erol’un filelerle buluşturamaması ise kırılma anlarından biri oldu.

Yedi dakikalık uzatma verilen karşılaşmanın 8. uzatma dakikasında GG’nin kullandığı korner atışında dönen topla buluşan Mustafa Sakallı’nın şutunda kaleci Ufuk’un uzaklaştırmak istediği top defansa çarparak ağlara gitti ve karşılaşma tamamlandı. 0 – 1

Bu sonuçla Gençlik Gücü puanını 64 yaparak son 3 haftaya Cihangir’le ayni puanla 2. sırada girerken, Karşıyaka ise 32 puanla 10. sırada yer aldı.