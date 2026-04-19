Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 27. Hafta maçında Cihangir, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Doğan Türk Birliği maçını Osman Özpaşa yönetti.

1.Dk: DTB’de sol çaprazda kullanalan frikikte ceza alanına ortalanan topta arka direkte Mejdi kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi .

7.Dk: Cihangir’in kullandığı köşe atışında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Bilal kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Cem gole izin vermedi

26.Dk: Cihangir’in kaleye yaklaşık 18 metre uzaklıkta sağ çaprazda kazandığı frikiği kullanan Fikret’in vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti.

28.Dk: DTB’de Mejdi, Babacar’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

32.Dk: DTB atağında Erhun’un pasıyla Toure sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.

39.Dk: DTB’de Kenan’ın kullandığı köşe atışında Yusuf’un göğsüne çarpan top kaleye yöneldi ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi

43.Dk: Cihangir atağında Babacar’ın pasıyla soldan sıfıra inen Uğur topu ceza alanına kesti ve arka direkte Meye vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.

50.Dk: Cihangir atağında Meye ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Evren topu kornere çeldi.

62.Dk: Cihangir’de Meye, Mustafa Salk’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü

76.Dk: DTB atağında Salk sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Muhittin’in vuruşunda top filelere gitti. Cihangir 1-1 DTB

77.Dk: Cihangir atağında Berhan’ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla dışarıya gitti.

78.Dk: DTB atağında Tunç’un pasıyla ceza alanı içerisi sol çaprazda topla buluşan Muhittin sert vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 1-2 DTB

84.Dk: Cihangir atağında ceza alanına yapılan ortada kaleci Evren kalesini terk edip topu yumrukladı ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Uğur vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Cihangir 2-2 DTB

86.Dk: Cihangir kontra atağında Babacar’ın pasıyla Ebuka soldan hareketlendi ve topu tekrar Babacar’a aktardı. Babacar sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-2 DTB

90+7.Dk: Cihangir kontra atağında Yakup sağdan topu taşıdı ve Uğur’un önüne bıraktı ve Uğur rakip ceza alanına girip vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Cihangir 4-2 DTB