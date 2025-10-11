Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı
Hakemler: Abdullah Genç, Özal Çağlayan , Yusufcan Dönder
Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu, İbrahim Köse, Mıracle Nwaorısa, Ousman Sıllah, Tugay Sezer, Salahi Aldağ, Abdullah Erol, Tony Ejıke Obıa, Mustafa Korkmaz, Yusuf Altıner
China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, İsmail Tırlık, Mustafa Kemal Atlar, Mehmet Altın, Jibril Ibrahim, Hasan Akkuyu, Amara Fofana, Issiaka Bamba, Ahmet Sönmez, Ünal Kaya, Arif Uysal
Goller: 61' Arif Uysal, 69' Amara Fofana, 72' Jibril Ibrahim, 86' Salih Güvensoy (Gençlik Gücü)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 4. hafta maçında Mesarya, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.
Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – China Bazaar Gençlik Gücü maçını Abdullah Genç yönetti. Maçın ilk devresinde 2 takım da fazla etkili oynayamazken, devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede özellikle Arif Uysal’ın oyuna ağırlığını koymasıyla China Bazaar Gençlik Gücü etkisini artırdı. Arif Uysal takımını 1 – 0 öne geçirdi.
Bu gol sonrası kaleci Kemal’ın ayaklarıyla yaptığı kritik kurtarıştan sonra Fofana takımını rahatlattı. 0 – 2 Jibril İbrahim farkı 3’e çıkarırken, Arif Uysal’ın başlattığı atakta sonradan oyuna giren Salih Güvensoy skoru belirledi. 0 – 4