30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonasına 45+ Senyörler kategorisinde 78 sporcu, 55+ Senyörler kategorisinde ise 39 sporcunun katılımı ile sona erdi. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyör sporcuların yer aldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası 14+1, 8 top, 9 top, 10 top disiplinleri ve takımsalda Avrupa'nın en iyi bilardocuları arasında mücadele etti.

KKTC Milli Takım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) temsil eden milli takımı kadrosunda Hüseyin Borankan, Onuç Altur, Emir Ahmet Konuklu, Rüstem Aygünlü, Hasan Sözalp, Mücahit Çelikağ, Orçun Altur'dan oluştu.

KKTC Milli Takım 5.

Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında Büyük Erkekler & Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası takım müsabakalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil eden milli takımımız beşinci sırayı elde etti. Turnuvada 19 takımın mücadele ettiği organizasyonda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil eden milli takımı ilk maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Portekiz’i 2-1 mağlup eden milli takımımız, bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşan millilerimiz, zorlu mücadelede 2-1 mağlup olarak turnuvayı 5. sırada tamamladı. Almanya takımı ise turnuvayı 1. Sırada tamamladı.

“Gurur Veren Bir Performans”

KKTC Bilardo Federasyonu yetkilileri, takımın gösterdiği performanstan gurur duyduklarını belirterek şu açıklamada bulundu: “Milli sporcularımız, Avrupa’nın en iyi takımlarıyla başa baş mücadele ederek ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. 5.’lik, bilardo branşında uluslararası arenada geldiğimiz seviyeyi göstermesi açısından son derece değerlidir denildi.

İlk Maç Sonuçları (Macaristan)

• Hüseyin Borankan 6-5 Zoltán Gróf

• Onuç Altur 6-1 András Váradı

• Emir Ahmet Konuklu 7-5 Csaba Nagy

İkinci Maç Sonuçları (Portekiz)

• Hüseyin Borankan 7-4 Manuel Pereıra

• Onuç Altur 5-7 Henrique Correıa

• Emir Ahmet Konuklu 8-4 Jorge Tınoco

Çeyrek Final Sonuçları (Almanya)

• Hüseyin Borankan 2-7 Reiner Wırsbıtzkı

• Onuç Altur 7-3 Meric Reshat

• Emir Ahmet Konuklu 3-8 Martin Steınlage