İBRAHİM DALOĞLU

Süper Ligin yeşil beyazlı başkent ekibi C. B. Gençlik Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Transfer sezonu başında anlaştığı yıldız ve tecrübeli isimlerin ardından gelecek vadeden futbolcuları da kadrosuna katmaya devam ediyor.

Gençlik Gücü yönetimi Lefkoşa’nın 1. Lig ekibi Hamitköy’ün gelecek vadeden iki genç ismi Emre Ateş ve Salih Sakallı’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Genlik Gücü Kulübü sosyal medya hesabından her iki transferle ilgili şu paylaşımlar yapıldı:

“Emre GG'de!

Emre Ateş'i bonservisli olarak Hamitköy ŞHSK' den kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz

Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz

Ailemize hoş geldin Emre Ateş !

SALİH GG'de!

Salih Sakallı'yı bonservisli olarak Hamitköy ŞHSK' den kadromuza kattığımızı kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz

Yeni transferimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, başarılar dileriz

Ailemize hoş geldin Salih Sakallı