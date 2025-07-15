Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen Saydam U14 Ligi’nde final heyecanı 18 Temmuz Cuma akşamı yaşanacak. Saat 20.00’de Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak final mücadelesinde iki Gazimağusa temsilcisi Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar Türk Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Final müsabakası öncesi Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Mağusa Türk Gücü Akademi Koordinatörü Sercan Çavuşoğlu ve Dumlupınar SK Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Günalp ile bir araya gelerek organizasyonla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Uluçay, gençlerin bu anlamlı gününü unutulmaz kılmak için heyecan verici planlar yaptıklarını belirterek, finalin bir futbol şöleni havasında geçmesi için tüm hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Karşılaşmanın sadece bir final mücadelesi değil, aynı zamanda genç futbolcuların gelişimine ve Fair Play ruhuna katkı sağlayacak bir etkinlik olacağına dikkat çeken Uluçay, tüm sporseverleri bu anlamlı güne ortak olmaya davet etti.