Başkentin yeşil-beyazlı Süper Lig temsilcisi China Bazaar Gençlik Gücü, flaş transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hedefini üst sıralar olarak belirleyen Gençlik Gücü yönetimi Dumlupınar'dan iki tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladı.

ALTIN GG’DE

China Bazaar Gençlik Gücü, Dumlupınar'dan Mehmet Altın'ı bonservisi ile transfer etti. 6 sezon Yenicami'de oynayan ve sonrasında Dumlupınar'a transfer olan Mehmet Altın burada da 4 sezon oynadıktan sonra GG'ye transfer olarak yeniden Lefkoşa'ya döndü.

İSMAİL TIRLIK DA GG'DE

Gençlik Gücü yönetimi Dumlupınar’ın sol ayaklı tecrübeli futbolcusu İsmail Tırlık' ı da bonservisli olarak Dumlupınar SK ' dan kadrosuna kattı.

Gençlik Gücü yönetimi her iki transferi de sosyal medya hesabından duyurdu.