Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Hasan Baldan, Cem Öksüzoğulları

GG: Kemal, Ahmet Sönmez, Farouk(54.Dk Ünal),İsmail, Hasan Akkuyu,Bamba(86.Dk Mahmut Yumuşak), Jibril(54.Dk Ünal),Semih, Mustafa Atlar(69.Dk Mustafa Sakallı) Mehmet Altın, Adil

Mormenekşe: Doğuhan, Lawrance, Fetin, Amoah, Ahmet Kırşan, Aziz, Emre Özsin, Arda Maydon(88.Dk Mert), Diarra(45+2.Dk Cenker), Mustafa Menekşeli(66.Dk Sami),Daniel

Goller: 23.Dk Semih, 58.Dk (P) Ahmet Sönmez, 84.Dk Adil (GG)- 18.Dk Emre Özsin ( Mormenekşe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 10. hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Mormenekşe’yi konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan China Bazaar Gençlik Gücü – Mormenekşe maçını Burak Mandralı yönetti.

4.Dk: Mormenekşe atağında Mustafa soldan topu ceza alanına aktardı. Diarra boş pozisyonda kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Kemal gole izin vermedi

7.Dk : GG atağında Bamba ceza alanı dışı sağ çaprazda topla buluşup etkili bir şut çıkarttı ancak kaleci Doğuhan’ında müdahalesiyle top direkten geri geldi

9.Dk: Mormenekşe atağında Daniel sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top Emre Özsin’in önünde kaldı. Emre, kaleci Kemal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Kemal gole izin vermedi

18.Dk: Mormenekşe atağında Kehinde’nin sağ taraftan yaptığı ortasında Emre Özsin arka direkte topla buluştu ve kaleci Kemal’den sıyrılıp vuruşunda topu filelere gönderdi. GG0-1 Mormenekşe

23.Dk: GG atağında Bamba’nın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Semih güzel bir şutla topu kalecinin sağından filelere gönderdi. GG 1-1 Mormenekşe

39.Dk : GG’de kazanılan faulu kullanan Altın’ın kale içine gönderdiği topta oluşan karambolde Bamba’nın dokunuşuyla topu önünde bulan Ahmet Sönmez kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

45.Dk: GG atağında Mehmet Altın’ın şutunda top kaleci Doğuhan’dan geri geldi. Dönen topa yine Altın vurdu ancak topu dışarıya gönderdi.

58.Dk: GG atağında ceza alanına yapılan ortada Amoah, Fofana’nın göğsüne vurdu ve hakem Burak Mandıralı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ahmet Sönmez topu filelere gönderdi. GG 2-1 Mormenekşe

84.Dk: GG atağında ceza alanı içerisinde sol kanatta topla buluşan Semih’in pasında Adil vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. GG 3-1 Mormenekşe