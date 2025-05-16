KTFF yönetim kurulu tarafından DS-18/2024-2025 sayılı karar ile ilgili olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen hususlar Kurul tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde kararlar verildi.

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı Av Gizem Bahri Soydan başkanlığına toplanan KTFF Disiplin Kurulu Puma Kadınlar Liginde 22834 maç numarasıyla Lefkoşa Atatürk Stadında Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü TSK arasında oynanan final karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle China Bazaar Gençlik Gücü TSK takımının Disiplin Talimatının 39. Maddesi ve 46. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edildi.

Yaşanan olaylara ilişkin hakem ve gözlemci raporları ile maç görüntüleri Kurul tarafından incelenirken, yapılan bu bulgu ışığında China Bazaar Gençlik Gücü TSK’a Disiplin Talimatının 39. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca 8,000.-TL ve yine Disiplin Talimatının 46. Maddesinin 11. Fıkrası uyarınca 10,000.-TL olmak üzere toplam 18,000.-TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

Puma Kadınlar Liginde 22834 maç numarasıyla Lefkoşa Atatürk Stadında Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü TSK arasında oynanan final karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın futbolcusu Sevim Okur, Başak Ruso ve Müjde Akdoğan Disiplin Talimatının 44. Maddesi uyarınca Kurula sevk edildiler.

Bu futbolcuların Disiplin Talimatının 44. Maddesinin 1. Fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yapan Disiplin Kurulu yapılan bu bulgu ışığında China Bazaar Gençlik gücü TSK’nın 113541 lisans numaralı futbolcusu Sevim Okur’a dört (4) müsabakadan men, China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 100005 lisans numaralı futbolcusu Başak Ruso’ya beş (5) müsabakadan men ve China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 117145 lisans numaralı futbolcusu Müjde Akdoğan’a beş (5) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verdi.

China Bazaar Gençlik gücü TSK’nın 113557 lisans numaralı futbolcusu Ayşe Çetinkaya Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilirken, Disiplin Talimatı 41(1)(a) uyarınca üç (3) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Final karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle China Bazaar Gençlik gücü TSK’nın yöneticisi Özgecan Cesur ve China Bazaar Gençlik Gücü’nün antrenörü Mine Dayı Disiplin Talimatının 41. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilirlerken, Özgecan Cesur ve Mine Dayı’ya Disiplin Talimatı 41(1)(c) uyarınca üç (3) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.