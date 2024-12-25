6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinde Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kalarak hayatını kaybeden Doruk Akın ve Alp Akın’ın annesi Ayşe Akın ve babası Osman Akın, davanın 6. duruşması olan dün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk sözü aldı.

Ayşe Güler Akın, “Oğlum Alp dürüst, adaletli bir çocuktu. Onun için adalet istiyorum. Oğlum Doruk, bilime inanan bir çocuktu, onun için olası kast ve sanıkların en ağır cezayla cezalandırılmalarını istiyorum” dedi.

“Biz çocuklarımızı kum yığınından ellerimizle kazıyarak çıkarttık.” diyen Akın,

"Çocuklarımız beş gün kalıp dönecekti. Biz çocuklarımızı kum yığınından ellerimizle kazıyarak çıkardık. Bunları yaşayan bir anneyim. Altı duruşmadır yalanlarını dinliyorum, oysa kum yığınını gördüm. Bunca bilirkişi raporuna rağmen bunları konuşmaktan utanıyorum." dedi.

Eşi Osman Akın da, gördüklerinin, bilimle, ilimle de kanıtlanacağına inanç belirterek, bu kararın sadece hukuksal zemine dayanan bir karar değil, insan vicdanına da sığan bir karar olması gerektiğini kaydetti.

Osman Akın “Biz gerçekleri ilk günden beri gördük. Bilim ışığında da gerçekler ortada. 72 canın bedeli 10-15 yıl değil. Geride kalanlar bir ömür boyu bu vicdanla yaşayacak. Bu mahkemeden kararlı ve duruşunuzla büyük bir ayıbı ortadan kaldırmanızı bekliyoruz." dedi.

Akın, “Geride kalanların bir ömür boyu çekeceği cezayı kim ödeyecek?” diyerek, mahkemenin suçlulara en ağır cezayı vereceğine inançlarını yineledi.