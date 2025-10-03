Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Burak Yiğit, Furkan Türk.

C.B. Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, İsmail(Fofana), Salih, Adil(M.Kemal)), Ahmet, Ünal, Semih(Hasan Akkuyu), Arif, Mehmet Altın(Sertan), Jibril, Arif, İssiaka Bamba.

Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Daiel Kalu, Fevzi, Enes, İrfan, Serhat(Ertan), Uzodima(Eli Özkan), Ramadan(Ada), Burak(Berat), Njoya.

Goller: Dk. 44 Mehmet Altın, Dk. 55 (Pen.) ve Dk. 68 Jibril, Dk. 77(Pen.) Issiaka Bamba, Dk.90 Fofana (G.G)

Aksa Süper Ligin 3. Haftasının açılış maçında şampiyonluk hedefindeki China Bazaar Gençlik Gücü ile ligin yeni takımı Yeniboğaziçi takımı karşı karşıya geldi.

Atatürk Stadı’nda yer alan mücadeleyi 5-0’lık skorla kazanan Gençlik Gücü maç fazlası ile liderlik koltuğuna yükseldi.

Maçın 44’üncü dakikasında Ünal’ın pasında savunma arkasında topla buluşan Mehmet Altın, aşırtma bir vuruşla Gençlik Gücü’nü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Gençlik Gücü takımı 54’üncü dakikada Semih’in ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazandığı penaltı atışını Jibril ile gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.

68’inci dakikada savunma arkasına atılan topta Jibril karşı karşıya pozisyonda skoru 3-0’a taşıdı.

72’inci dakikada kazanılan penaltıyı bu kez Bamba filelerle buluşturdu ve skor 4-0 oldu.

90+1’inci dakikada oyuna sonradan dahil olan Fofana skoru 5-0 yapan golü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gençlik Gücü puanını 7 yaparken, Yeniboğaziçi 1 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Mesarya deplasmanına gidecek. Yeniboğaziçi ise Doğan Türk Birliği’ni konuk edecek.