Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip RAMS Başakşehir, Deniz Türüç'ün 35. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Ev sahibi Galatasaray, 51. dakikada savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile skoru 1-1 getirdi.

Bu gole hemen cevap veren RAMS Başakşehir, 53. dakikada golcüsü Krzysztof Piatek ile yeniden öne geçti: 1-2

Galatasaray, 74. dakikada bir başka savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile skora yeniden eşitledi: 2-2

85. dakikada konuk Başakşehir'de ikinci yarıda oyuna giren Onur Ergün, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi Galatasaray, 90+5. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışı için 90+7'de topun başına geçen Michy Batshuayi, Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'e takıldı ve sarı-kırmızılı ekibi önüne geçirme fırsatını kullanamadı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK ve Boluspor'la C Grubu'nda yer alıyor. Grubunda yer alan 3 takımla maç yapacak sarı-kırmızılılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasından sonra organizasyonda Boluspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi olacak.

Okan Buruk'tan 9 değişiklik

Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Dries Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz yer aldı.

Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.

Efe Akman ve Yusuf Demir ilk kez 11'de

Galatasaray'ın genç oyuncuları Efe Akman ve Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübe 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynayacak. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.