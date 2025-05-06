KTFF Soruşturma Temsilcisi Av. Arzu İzveren Numan başkanlığında toplanan KTFF Soruşturma Merci, 05.05.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını aldı.

1) Puma Kadınlar Ligi’nde 22834 maç numarasıyla Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü TSK arasında oynanan final karşılaşması ile ilgili olarak aşağıdaki sevk kararları alınmıştır.

a) China Bazaar Gençlik Gücü TSK takımının Disiplin Talimatı’nın 39. Maddesi (Takım Halinde Sportmenliğe Aykırı Hareket) ve 46. Maddesi (KTFF Talimatlarına Aykırı Hareketler) uyarınca,

b) China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 113541 lisans numaralı futbolcusu Sevim Okur’un Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi (Saldırı ve Darp Fiilleri), China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 100005 lisans numaralı futbolcusu Başak Ruso’nun Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi (Saldırı ve Darp Fiilleri) ve China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 117145 lisans numaralı futbolcusu Müjde Akdoğan’ın Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi (Saldırı ve Darp Fiilleri) uyarınca,

c) China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 113557 lisans numaralı futbolcusu Ayşe Çetinkaya’nın Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi (Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit) uyarınca,

d) China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın 4624 lisans numaralı yöneticisi Özgecan Cesur’un Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi (Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit) ve China Bazaar Gençlik Gücü’nün 4625 lisans numaralı antrenörü Mine Dayı’nın Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi (Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Küfür ve Tehdit) uyarınca

e) Doğan Türk Birliği’nin 118166 lisans numaralı futbolcusu Lama Khalil Abbadi’nin Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi (Saldırı ve Darp Fiilleri) uyarınca,

f) Doğan Türk Birliği’nin 5231 lisans numaralı antrenörü Eren Aydın Numanzade’nin Disiplin Talimatı’nın 45. Maddesi (Kavga) uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.