Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) pazartesi akşamı oynanan ve maçın son anlarından yaşanan olayların gölge düşürdüğü Puma Kadınlar Ligi final maçı hakkında kararını açıklayarak, Doğan Türk Birliği'nin karşılaşmayı 3-0 hükmen kazandığını duyurdu.

KTFF'nin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Doğan Türk Birliği kupasını 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak olan Ahmed Sami Topcan Kupası öncesinde alacak.

Ahmed Sami Topcan Kupası 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.

KTFF'nin aldığı karar şöyle:

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) 05.05.2025 tarihinde Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü TSK takımları arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 22834 maç numarasıyla oynanan Puma Kadınlar Ligi final müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Şöyle ki; Müsabakanın 90+4.dakikasında yaşanan olayların akabinde China Bazaar Gençlik Gücü TSK takımı müsabaka sahasını terk etmiş ve karşılaşmaya çıkmayacağını bildirmiştir. İlgili karşılaşmanın hakemleri 15 dakikalık bekleyişin ardından China Bazaar Gençlik Gücü TSK’nın karşılaşmaya çıkmayacağını yeniden teyit ettikten sonra karşılaşmanın tatil edildiğini duyurmuştur.

Bu bağlamda KTFF Yönetim Kurulu Müsabaka Talimatı’nın 23. Maddesi kapsamındaki yetkiye dayanarak ilgili karşılaşmanın Doğan Türk Birliği: 3 (Üç) – China Bazaar Gençlik Gücü TSK: 0 (Sıfır) skoru ile tescil edilmesine,

2) Puma Kadınlar Ligi’nde Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü karşılaşmasının müsabaka hakemi tarafından tatil edilmesi sebebiyle gerçekleştirilemeyen kupa, ödül ve madalya seremonisinin 10.05.2025 Cumartesi günü saat 19.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanacak olan KTFF Ahmed Sami Topcan Kupası finali öncesinde gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."