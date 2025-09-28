Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Atlar, Emirhan Yıldız
Gönyeli: Cenk, , Bayram (Dk.46 İsmail Sarıkaya), Mustafa, Necati(Dk.88 Efe), Kane Daman, Mehmet Akif (Dk.46 Arseven), Mikail (Dk.68 Richard), Ege, (Dk.68 Denis Korgan), Ahmet E. Aksoy, İbrahim H. Karadal
CB Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, Adil, Ahmet Sönmez, Mustafa Sakallı (Dk.35 Arif), Semih Ünaldı (Dk.75 Sertan), Ünal Kaya, Farouk Dadzie (Dk.51 Salih Güvensoy) Jibril İbrahim, Amara Fofana (Dk.75 Mehmet Altın), Issiaka Bamba.
Goller: Dk.25 Jibril Ibrahim (P) Dk.27 Amara Fofana Dk.53 ve Dk.86 Issiaka Bamba (G. Gücü)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 2. hafta maçında Gönyeli, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.
Gönyeli Stadında (Tepe) oynanan Gönyeli – China Bazaar Gençlik Gücü maçını Mustafa Öztugay yönetti. China Bazaar Gençlik Gücü ilk devrede daha üstün oynarken, Jibril İbrahim’in penaltıdan ve Amara Fofana’nın golleriyle devreyi 2 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede de etkisini sürdüren China Bazaar Gençlik Gücü, İssiaka Bmaba’nın golleriyle maçı 4 – 0 kazandı.
China Bazaar Gençlik Gücü, Tepe’deki farklı galibiyet sonrasında ilk 3 puanını alırken, Gönyeli ilk yenilgisini evinde aldı.