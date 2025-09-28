Stat: Yeniboğaziçi, Osman E. Mehmet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Mehmet Volkan Çelik.

Yeniboğaziçi: Emre, Daniel Kalu, Ali Özay, Berat(Fevzi), Enes, İrfan, Serhat(Burak), Uzodima, Ramadan(Ertan),Kenan, Njoya.

Yenicami: Süleyman, Halil, Yasin, Reşit, Mehmetcan, Görkem(Samet), Ali Üçtaş, Mwanga(Barış), Mehmet Çavuş(Hüseyin), Okorie, Sangare.

Goller: Dk. 62 Burak ve Dk.90+6 Njoya (Yeniboğaziçi), Dk. 19 Okorie ve Dk. 38 Sangare(Yenicami)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 2. Haftasında ilk haftanın iki mağlup takımı olan Yeniboğaziçi ile Yenicami, Yeniboğaziçi Stadı’nda karşılaştılar.

İlk devreyi 2 – 0 önde kapatan Yenicami bu üstünlüğünü koruyamayarak son saniyede yediği golle sahadan 2 – 2 eşitlikle ayrıldı. Yeniboğaziçi takımı son saniyede bulduğu golle puanı koparmanın sevincini yaşarken, Yenicami ise adeta yıkıldı.

Dk.17 Yeniboğaziçi defansından sol kanatta gönderilen topa hareketlenen Serhat Yenicami defansının sektirdiği topla buluşarak hızla Yenicami ceza sahasına yöneldi. Serhat ceza yayı üzerinde kalecinin yanından plase vuruşla topu ağlara göndermek istedi ancak top yandan auta gitti.

Dk. 19 Yenicami atağında soldan Mwanga’nın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Okori önünü boşaltarak topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Dk.21 Hızlı gelişen Yenicami atağında Mehmet Çavuş’un pasıyla sağ kanattan Yeniboğaziçi ceza sahasına giren Okori’nin şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.

Dk.38 Yine hızlı gelişen Yenicami atağında Mehmet Çavuş’un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Okori hızla ceza sahasına girerek yerden kestiği topla buluşan Sangare dönerek vuruşunda topu köşeden ağlara gönderdi. 0-2

Dk.45+1 Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Njoya hızla Yenicami ceza sahasına yaklaşarak kestiği topla Yenicami ceza sahası içinde topla buluşan Kenan topa vurmakta geciktiği için kaleci topu kontrol etti.

Dk. 62 Ramadan’ın pasıyla topla buluşan Njoya hızla soldan ceza sahasına yaklaşarak yerden kestiği topa Burak ceza yayı üzerinde gelişine ayak içiyle güzel bir vuruş yaparak topu doksan denilen noktadan ağlara gönderdi. 1-2

Dk.70 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Njoya’nın defans arkasına attığı topla buluşan Kenan’ın şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 90+6 Yeniboğaziçi atağında kornere giden topun başına geçen Enes’le Burak’ın paslaşması sonrasında Burak’ın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Njoya kafa vuruşunda top yere vurdu, kaleci ve defansın çabasına rağmen top ağlara gidince skor 2 – 2 oldu ve hakem santra yapmadan maçın son düdüğünü de çalarak maçı bitirdi.

Bu sonuçla Yeniboğaziçi ve Yenicami bu sezonun ilk puanlarını hanelerine yazdırdılar.