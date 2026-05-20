Rum Bakanlar Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan “Kronos” doğal gaz yatağının kullanımına ilişkin planı onayladı.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis söz konusu kararı, "bugüne kadar alınmış en önemli karar" olarak nitelendirdi.

“Alphanews” ve diğer haber siteleri, dün gerçekleştirilen Rum Bakanlar Kurulu toplantısında “Kronos” yatağı için “Kalkınma ve Üretim Planı’nın” onaylandığını belirterek, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “Kronos” yatağına ilişkin “Kalkınma ve Üretim Planı” ve aralarında “Doğal Gaz Satış Anlaşması’nın” da bulunduğu bir dizi anlaşmanın onaylandığını, böylece "çok önemli bir aşamaya geçildiğini" ifade etti.

Hristodulidis; “Ülkemiz artık arama aşamasından satış aşamasına geçiyor ve hedefimiz 2028 yılında doğal gaz satışının gerçekleşmesi” şeklinde konuştu.

RUM ENERJİ BAKANI DAMİANOS: “KIBRIS DOĞAL GAZININ ÜRETİMİNİN 2028 YILI BAŞINDA BAŞLAMASI HEDEFİNE İLERİLİYORUZ”

“Alphanews” sitesi haberinin devamında, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın doğal gaz üretiminin 2028 yılı başında başlaması hedefine "önemli adımlarla ilerlediğini", bu çerçevede bakanlığının sunduğu iki önerinin bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildiğini ifade eden Damianos, onaylanan plan ve anlaşmalar ışığında “Eni-Total Energies” şirketlerinin “Kranos” yatağına ilişkin nihai yatırım kararını alacaklarını savundu.

Damianos, böylelikle “Kıbrıs’ın enerji serüveninde yeni bir sayfanın açılacağını” iddia ederek onlarca yıl süren araştırma süreci sonrasında araştırma sürecinden üretim sürecine doğru net bir adım atıldığını vurguladı.

Damianos, onaylanan ikinci önemli unsurun ise, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağından doğal gaz satışına ilişkin anlaşmanın temel maddelerinin onaylanması olduğunu belirterek, söz konusu parselde yetki sahibi olan “Chevron”, “BG” ve “NewMed Energy” şirketlerinin 2027 yılı içerisinde yatırım kararında ilerleyebileceklerini ifade etti.

“Kronos” ve “Afrodit” yataklarına ilişkin iki ticari anlaşmanın kendisi tarafından imzalanacağının altını çizen Damianos, bugünkü gelişmeleri “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji programında dönüm noktası" sözleriyle değerlendirdi.