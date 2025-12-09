Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, bağımlılığa dikkat çekmek ve genç sinemacıları desteklemek amacıyla ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Uyanış Kısa Film Yarışması için başvuruları açtı.

Komisyondan yapılan açıklamada, Festivalin, 26 Haziran 2026’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu bağımlılığının yalnızca bireyi değil, ailesini ve tüm toplumu etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğuna dikkat çekilerek, festivalin gençlerin yaratıcı bakış açısıyla toplumsal farkındalık yaratmayı ve sanatın dönüştürücü gücünü öne çıkarmayı amaçladığı belirtildi.

Kısa film yarışmasında birincilik ödülü 40 bin, ikincilik 30 bin, üçüncülük ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca 2020 yılında yaşamını yitiren genç Arda Erkan anısına 10 bin TL değerinde “Arda Erkan Özel Ödülü” verilecek.

Başvurular 15 Mart 2026’ya kadar uluslararası platform FilmFreeway üzerinden filmfreeway.com/BagimliligaKisaBirFilm linkinden kabul edilecek. Detaylı bilgiye ise umky.neu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

Finalistler 1 Nisan 2026’da açıklanacak, ödül töreni ve gösterimler ise 26 Haziran 2026’da yapılacak.

Festivalin ön jürisine Dr. Serkan Fundalar başkanlık ederken, ana jüriye ünlü yönetmen Doç. Dr. Derviş Zaim liderlik edecek. Organizasyon ise Teyfide Tecel Hatipoğlu, Prof. Dr. Fevzi Kasap ve Dr. Serkan Fundalar’ın koordinasyonunda yürütülüyor.

Komisyon, festivali kamuoyuna “Toplumun uyanışı için bir adım da siz atın” çağrısıyla duyurdu.