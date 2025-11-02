Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusufcan Dönder, Berk Bağrıkara

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Mehmet Efe, Galip, Mehmetali, Erol, Berk, Mustafa, Sinan, Ozan, Turgut, Bülent.

Atol Kozanköy: Mehmet, Bayram, Azad, Müslüm, Chrislin, Salih, Hikmet, Hüseyin, Hamit, Yiğitcan, İlyas

Goller: Dk. 59 Erol (DND. Gençler Birliği), Dk. 45 İlyas (A. Kozanköy)

Aksa 1. Ligin 7. Haftasında üst sıraları ilgilendiren önemli karşılaşmada DND Gençler Birliği lider A. Kozanköy’ü konuk etti.

İskele Cumhuriyet Stadı’nda oynanan ve Mustafa Öztuğay’ın yönettiği zorlu karşılaşmada konuk Kozanköy ilk devrenin son anlarında öne geçmesine karşın Gençler Birliği bu gole 2. Devrenin başında karşılık vererek skoru 1 – 1 yaptı ve maçta bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmaya her iki takımda oldukça istekli başlamalarına karşın pozisyon üretmekte zorlandıar.

Dk.23 Gençler Birliği atağında sağ kanatta topla buluşan Turgut’un pasında Kozanköy ceza sahası içinde topla buluşan Ozan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci Mehmet gole izin vermedi.

Dk. 28 Kozanköy atağında defanstan uzatılan topu Yiğit kafayla İlyas’a bıraktı. Kalecinin önde olduğunu fark eden İlyas’ın şutunda kaleci Hamit topu son anda kornere çeldi.

Dk.45 Hızlı gelişen Kozanköy atağında Hamit - Yiğit ve İlyas verkaçında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan İlyas plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Karşılaşmanın ilk devresi de bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan ev sahibi Gençler Birliği beraberlik golünü de erken buldu.

Dk. 59 Gençler Birliği’nin kazandığı serbest vuruşta Kozanköy ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Erol topu kafayla ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

Bu dakikadan sonra her iki takımında karşılıklı atakları olmasına karşın aradıkları üstünlük golünü bulamadılar ve maç 1 -1 tamamlandı.

Bu skorla A. Kozanköy bu sezonki ilk beraberliğini alarak puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken, Gençler Birliği ise 12 puanla 5. sırada yer aldı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

