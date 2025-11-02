İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 7. Haftasının önemli maçında orta sıralardaki Mormenekşe ile Lefke karşı karşıya geldiler.

Hakem Şakir Azizoğlu’nun yönettiği zorlu karşılaşmada ilk devre konuk Lefke bulduğu golle öne geçerken ikinci devrenin uzatma anlarında Mormenekşe beraberlik golünü bulunca maç 1 – 1 tamamlandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk Lefke oldu.

İlk dakikalardaki baskılı oyunu sonrasında Mormenekşe dengeyi bulmasına karşın golü Lefke takımı buldu.

22. dakikada gelişen Lefke atağında son olarak topla buluşan Arda Karanfiloğlu güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Bu dakikadan sonra Mormenekşe gol için yüklense de ilk devre Lefke‘nin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devreye Mormenekşe takımı daha baskılı başlayarak oyunu Lefke yarı sahasına yığdı.

Dk. 60 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında Emre’nin pasıyla Lefke ceza sahası üzerinde topla buluşan Diarra defanstan sıyrılarak şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 72 Mormenekşe atağında sağ kanattan topla Lefke ceza sahasına giren Akintola’nın yerden kestiği topa müsait pozisyonda Cenker vuramadı.

Dk.85 Mormenekşe atağında Diara ile Emre verkaçında altı pas üzerinde topla buluşan Emre’nin şutunda kaleci İrfan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Dk.90 Lefke atağında topla buluşan Kouassi çalımlarla ceza sahasına girerek altı pas üzerinde müsait pozisyonda bulunan Traore’ye verdiği topu Traore üstten auta attı.

Dk.90+3 Mormenekşe atağında Akintola’nın yaptığı ortada ceza sahası içinde Lefke defansından seken topla buluşan Cenker altı pas üzerinde sert bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 – 1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar birer golle birer puanla haftayı kapattılar.