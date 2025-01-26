Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Emre Çevikdal, Ali Eren Orçan
Çetinkaya: Türkkan Delideniz, Kadir Erol (Dk 46 Batuhan Calban), Ali Nazlıoğlu, Ahmet Hatay, Recep Arkol (Dk 88 Yusuf Kondoz), Muammer Tip (Dk 46 Yasin Doğan), Cemal Kurt (Dk 70 Ahmet Kara), Hamit İnandı, Djabı, Traore, Wade.
DND L. Gençler Birliği: Cengiz Arap Bayram, Ali Moafı, Emir Dolu, Osman Turgut, Galip Orcan, Barkın Bozok (Dk 75 Abdulaziz Köse), Berk Kaya, Nurettin Gecekuşu (Dk 84 Mücahit Demirci), Malik Yakubu, Kevın (Dk 90 Atay Yıldız), Mıkhaıl.
Goller: Dk 49 , 90+4 Djabı (Çetinkaya). Dk 16 Osman Turgut, Dk 17, 90+1 Mıkhaıl R. Rosheuvel (DND Larnaka Gençler Birliği).
Aksa Süper ligde on altıncı hafta karşılaşmasında Çetinkaya İskele temsilcisi DND L. Gençler Birliği’ni konuk etti.
Deplasmanda Çetinkaya’yı mağlup eden İskele temsilcisi DND Larnaka Gençler Birliği ligin ikinci devresine 3 puanla başladı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Osman Turgut ve Mıkhaıl(2) kaydederken, ev sahibi takımın gollerini Djabı kaydetti.
3.dk: Sağ kanattan etkili başlayan konuk takım DND L. Gençler Birliği atağında aldığı topla ceza alanına girer girmez Mıkhaıl’in uzak direğe vuruşunda top az farkla auta gitti.
14.dk: Ev sahibi Çetinkaya atağında Gençler Birliği savunmasının ters vuruşunu kaleci Cengiz son anda önledi.
16.dk: Sağ kanattan gelişen konuk takım atağında yapılan ortada Çetinkaya ceza sahası içerisinde Osman Turgut kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.0-1
17.dk: Konuk takım DND L. Gençler Birliği kontra atağında Kevın’ın pasında Mıkhaıl farkı ikiye çıkardı.0-2
24.dk: Kalabalık adamla gelişen Çetinkaya atağında Cemal’ın ceza alanı içerisinde yakın mesafeden vuruşunda top direğin üzerinden auta gitti.
49.dk: Çetinkaya’nın geliştirdiği atakta Traore kaleci Cengiz’in müdahalesi ile yerde kalınca ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Djabı farkı bire indirdi.1-2
61.dk: Çetinkaya’nın yakaladığı yeni bir kontra atakta Wade’nin aşırtma vuruşunu savunmada son anda Emir uzaklaştırdı.
90+1.dk: DND Larnaka Gençler Birliği kontra atağında topla buluşan Mıkhaıl kendisinin iki takımının üçüncü golünü Çetinkaya filelerine bıraktı.1-3
90+4.dk: Çetinkaya’nın kontra atağında yapılan ortada arka direkte Djabı kafa ile topu filelere gönderdi.2-3
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma sona erdi.