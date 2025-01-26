Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Şahin Coşkun, Hasan Baldan, Zekai Töre

Alsancak Yeşilova: Kemal, Gökhan, Sena, Mejdi, Mtshali, Cemal, Lawal, Vakkas, Weston, Mehmet, Bill

Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Tacettin, Uzokwe, Mahfou, Furkan, Mehmet, Lawrence, Muhammet, Bahadır, Muhammed

Goller: Dk. 60 Weston (A.Yeşilova), Dk. 7 Kande(Karşıyaka)

K.Kart:Dk 84 Arda Ateş, Dk.88 Gökhan Sarıoğlu(A. Yeşilova)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu on altıncı hafta maçında Alsancak Yeşilova ile Karşıyaka karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik skorla beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Karşıyaka, maçın 7. Dakikasında Mahfou Kande ile golü bularak öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı. İlk yarı 1-0’lık Karşıyaka üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Alsancak Yeşilova, maçın 60. Dakikasında Quesi Jonathan Weston ile golü bularak skoru dengeledi. maçta başka gol sesi çıkmadı ve maç, 1-1’lik skorla tamamlandı.