Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu
Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü
ASB: Nuray (1), Vedal, Hülya (12), Nurhayat (18), Yezda (4), Ceren, Marrien (6), Vanessa (14), Derya (5)
DAÜ - G.Birliği: Yağmur (2), Asya ( , Ayşe, Berna (3), Kamogelo ;22), Wuyani (2), Zeynep (15), Aleyna, Melisa, Nezaket (7), Rümeysa ( , Arzım (3)
İlk periyot: 12-12
İlk yarı: 26-21
Üçüncü periyot: 37-32
Normal süre: 57-57
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Takı & Takı Kadınlar Ligi’nde DAÜ - Gençler Birliği deplasmanda Akdeniz Spor Birliğini uzatmaya giden maçta 70 - 60 mağlup etti.
Baştan sona çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında Akdeniz Spor Birliği 37-32 önde tamamladı.
İkinci yarıda çekilme sın ana kadar devam etti ve normal süre 57-57 tamamlandı.
Uzatmada daha iyi oynayan DAÜ Gençlet Birliği maçı 70-60 kazanarak rövanşı aldı.
Gençler Birliği adına Komogelo 22 sayı 12 ribaund ile double double yaparken25 verimlilikle de maçın etkili ismi oldu.
Bu arada kırmızı siyahlılar 65 ribaund aldılar.