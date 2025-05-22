Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ülviye Beşe, Kaan Yatman, Ahmet Enes Güngördü

ASB: Nuray (1), Vedal, Hülya (12), Nurhayat (18), Yezda (4), Ceren, Marrien (6), Vanessa (14), Derya (5)

DAÜ - G.Birliği: Yağmur (2), Asya ( , Ayşe, Berna (3), Kamogelo ;22), Wuyani (2), Zeynep (15), Aleyna, Melisa, Nezaket (7), Rümeysa ( , Arzım (3)

İlk periyot: 12-12

İlk yarı: 26-21

Üçüncü periyot: 37-32

Normal süre: 57-57

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Takı & Takı Kadınlar Ligi’nde DAÜ - Gençler Birliği deplasmanda Akdeniz Spor Birliğini uzatmaya giden maçta 70 - 60 mağlup etti.

Baştan sona çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında Akdeniz Spor Birliği 37-32 önde tamamladı.

İkinci yarıda çekilme sın ana kadar devam etti ve normal süre 57-57 tamamlandı.

Uzatmada daha iyi oynayan DAÜ Gençlet Birliği maçı 70-60 kazanarak rövanşı aldı.

Gençler Birliği adına Komogelo 22 sayı 12 ribaund ile double double yaparken25 verimlilikle de maçın etkili ismi oldu.

Bu arada kırmızı siyahlılar 65 ribaund aldılar.