Birinci Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği’nde yeni yönetimin görevi devralması ile birlikte düğmeye basıldı.

Kırmızı-siyahlılar, 2026-2027 sezonunda Aksa 1. Lig’de mücadele edecek futbol takımının başına tecrübeli teknik adam Kılıç Ali Kahraman’ı getirdi.

Kulüp Başkanı Mustafa Tosunoğlu ve Futbol Şube Başkanı Altunç Orkun, bugün Kahraman ile bir araya gelerek resmi imzaları attı.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İlk mesaj net:

Zaman kaybetmeden çalışmaya başlıyoruz!

Teknik ekibin şekillenmesiyle birlikte yeni sezon planlaması da hız kazanacak.

Hoş geldin Kılıç Ali Kahraman!

Yeni sezonda başarılar hocam!”