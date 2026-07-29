Futbol hayatını Güney Kıbrıs’ta sürdüren Erbay Gönelli, Kıbrıs 1. Lig ekiplerinden NEA Salamina takımının alt yapısına transfer oldu. Güney Kıbrıs’ta formasını giydiği birçok takımda Gol Krallıkları ve şampiyonluklar yaşayan Erbay Gönelli, daha önce Ali İmam, Emre İmam ve Coşkun Ulusoy’un da formasını giydiği NEA Salamina’nın U14 Takımına transfer edildi. 13 yaşında olan Erbay Gönelli, NEA Salamina’nın U14 Takımının yeni sezondaki golcüsü olacak.