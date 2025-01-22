Polis basın bültenine göre, 11-16 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayda, bir şahsa ait evin bahçesine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen klima, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.Ö.(E-31) ve A.D.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu şahısların çalmış oldukları klimanın kendilerine ait olduğunu beyan ederek, Aydınköy’de faaliyet gösteren bir hurdacıya satarak sahtekarlıkla para temin ettikleri de tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.