Yakın Doğu Koleji tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Kariyer Günleri, okul bahçesinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Yalnızca üniversite tanıtımıyla sınırlı kalmayan etkinlikte kamu kurum ve kuruluşları da öğrencilerle buluşturuldu. Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’nin fakülteleri ve sunduğu akademik olanaklar öğrencilere tanıtıldı.

Farklı meslek gruplarının bir araya geldiği etkinlik, öğrencilerin kariyer seçeneklerini daha yakından tanımalarına olanak sağladı. Polis Teşkilatı ve İtfaiye Müdürlüğü’nün de yer aldığı Kariyer Günleri’nde Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Andım Baytunç ile İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli İtfaiye Memuru Selçuk Tabakçı, öğrencilerle bir araya gelerek mesleklerine dair deneyimlerini paylaştı ve soruları yanıtladı. Polis ve itfaiye mesleğine ilgi duyan öğrencilere; polis ve itfaiyenin görevleri, polis ve itfaiye kadrosuna alım, eğitim ve çalışma koşulları konusunda bilgiler verildi.

Kariyer Günleri kapsamında öğrencilere; meslek tanıtımı, fakülte seçenekleri, kampüs yaşamı ve üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Etkinliğin temel amacının, öğrencilerin kendi ilgi alanları ve kişisel özellikleri doğrultusunda doğru bölüm ve meslek seçimleri yapmalarına rehberlik etmek olduğu vurgulandı. Öğrencilerin bilinçli tercihler yapabilmeleri için yönlendirme ve farkındalık oluşturulması ön planda tutuldu.

Hangi Fakülte, Hangi Meslek? Geleceği Yerinde Keşfettiler!

Uluslararası başarıları, güçlü akademik kadrosu ve geniş kampüs olanaklarıyla öne çıkan Yakın Doğu Üniversitesi’nin fakülteleri, öğrencilere sundukları eğitim fırsatlarını detaylı şekilde aktardı. Birçok meslek grubunun tanıtımının yapıldığı etkinlikte; Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi alanları gibi birçok farklı akademik birim yer aldı. Etkinlikte ayrıca; Girne Üniversitesi’nden Denizcilik Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Pilotaj Bölümü’nden de akademisyenler yer aldı. Fakülte temsilcileri, kurulan stantlarda bölümlerine dair detayları aktarırken öğrenciler de merak ettikleri soruları birebir yöneltme fırsatı buldu.

Geleceğin Başarı Anahtarı: Doğru Tercihler!

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Başkanı Rasiha Altunkaya, etkinlikte her bölümün maketleri, uygulamaları veya panolardaki görsellerle yer aldığını belirterek, öğrencilerin meslekleri yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı şekilde tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti. Altunkaya, “Her yıl düzenlediğimiz bu etkinlikle, öğrencilerin düşündükleri mesleklerle kendi kişisel özellikleri arasında bağ kurmalarını amaçlıyoruz” dedi. Öğrencilerin yetenekleri ile hayalleri arasındaki uyumu fark etmelerine katkı sağladıklarını vurgulayan Altunkaya, “Aynı zamanda öğrencilerimizin farklı meslek alternatiflerini tanımalarına da olanak sunuyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliğin öğrencilerin kariyer planlamasına erken yaşta yön vermesi açısından büyük önem taşıdığını da dile getiren Altunkaya, bilinçli tercihlerin gelecekteki başarı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.