Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden gururlandıran başarı. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği tarafından desteklenen “Genç Beyinler Yeni Fikirler – Cyprus 2026” etkinliği kapsamında düzenlenen “Project Market and Capstone Projects Competition” yarışmasına katılan DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Programı öğrencileri söz konusu yarışmada dereceye girerek DAÜ’yü gururla temsil ettiler. Söz konusu yarışmada ilk değerlendirmede toplam 5 üniversite yer alırken, DAÜ iki farklı kategoride finale kalan tek üniversite oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 12 üniversiteden toplam 165 projenin başvurduğu yarışmada yaklaşık 350 öğrenci projeleriyle yer aldı. “Yazılım, Yapay Zekâ ve Dijital Platformlar” ile “Mühendislik, Donanım ve Sürdürülebilir Teknolojiler” kategorilerinde gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde yaklaşık 70 jüri üyesi projeleri değerlendirdi.

Söz konusu etkinlikte, üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen bitirme projeleri ve yenilikçi iş fikirleri sergilendi. Katılımcılar projelerini akademisyenler, sektör temsilcileri ve yatırımcılara sunma fırsatı bulurken, proje pazarında yer alan çalışmalar teknoloji ve girişimcilik alanında dikkat çekti. Mezuniyet projelerini girişimcilik perspektifiyle geliştirmelerini teşvik etmek ve genç girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da katılarak öğrencilere desteklerini belirtti.

DAÜ Öğrencileri İki Kategoride Başarı Elde Etti

Gün boyunca gerçekleştirilen sunumlar ve değerlendirmeler sonucunda başarılı projeler dereceye girme hakkı elde etti. DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ünveren danışmanlığında yarışmaya katılan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Cemre Yeşil, Emirkan Eşme, Dudu Fatma Bolat, Adem Özer “Yazılım, Yapay Zekâ ve Dijital Platformlar” kategorisinde tasarladıkları “Web Application for Education: Question – Answer Sharing System” projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

Öte yandan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında yarışmaya katılan Biyomedikal Mühendisliği Programı öğrencilerinden Sheida Parvari ve Shahd Hirsh “Mühendislik, Donanım ve Sürdürülebilir Teknolojiler” kategorisinde tasarladıkları “NYSME (Now You See Me): Assistive Navigation System with AI-Based Perception and Multimodal Feedback with Sensor Fusion for Real-Time Environmental Awareness” isimli çalışma ile yarışmada üçüncülük elde ettiler.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, elde edilen başarıdan dolayı öğrencileri ve akademisyenleri tebrik ederek, “Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda ortaya koydukları projelerle üniversitemizi başarıyla temsil etmeleri bizleri son derece gururlandırmaktadır. Yenilikçi düşünceyi, araştırmayı ve girişimciliği teşvik eden bu tür organizasyonlarda öğrencilerimizin elde ettiği dereceler, DAÜ’nün kaliteli eğitim anlayışının ve güçlü akademik altyapısının önemli bir göstergesidir. Başarı elde eden öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi kutluyor, gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.