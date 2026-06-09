Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Atölye Arkın iş birliğinde, yaratıcı yazarlık atölyesi düzenleniyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, yazar Tevfik Aytekin yürütücülüğündeki atölye, yazmayı teoriden değil yazma pratiğinden ele alacak.

Atölyenin merkezinde, yazı matematiği yer alacak ve katılımcılar ilk haftadan itibaren yazmaya başlayacak. Ürettikleri her metin ise, sonraki buluşmada incelenecek.

Amaç, hikâye ve roman yazımına dair kafa karışıklıklarını gidermek ve katılımcıların kendi eserlerini sonuna kadar geliştirebilecekleri sürekli bir üretim ortamı sunmak.

Atölye, her hafta perşembe günü 18.00-20.00 saatleri arasında ARUCAD Üniversitesi Lefkoşa Bandabuliya Kampüsü’nde yapılacak.

Atölyeye katılım ve ayrıntılı bilgi için Atölye Arkın ve ARUCAD Üniversitesi ile iletişime geçilebilecek, iletişim ve kayıt için 0533 876 20 20 numaralı telefona ulaşılabilecek.