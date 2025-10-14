Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Bilim Fakültesi ile Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi, yapay zeka alanında politika geliştirme ve strateji belirleme amacıyla anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Türkiye ve KKTC’den birçok akademisyeni bir araya getiren “Yapay Zeka Politikaları Geliştirme Çalıştayı”nda, alanında uzman paydaşlar ve katılımcılar, yapay zekanın geleceğini ele aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği ve eğitimde aktif olarak kullanılan yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’ın tanıtım videosu ile başlayan çalıştayda; yapay zekada politika ve strateji geliştirme yöntemleri tartışıldı. Eğitim, teknolojik gelişmeler ve bunların etkin kullanımı üzerine tartışmaların yapıldığı çalıştayda, planlama ve stratejilerin önemi vurgulanırken, sürdürülebilirlik ve maksimum verim için politika oluşturmanın gerekliliğine de dikkat çekildi. Yoğun katılım ile gerçekleşen çalıştay; Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Dijital Eğitim ve Bilişim Birimi (DEBİM) Müdürü Prof. Dr. Sezer Kanbul’un katkıları ve DEBİM Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Altınay ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Prof. Dr. Fahriye Altınay’ın organizasyonu ile düzenlendi.

İş birlikleri artırılacak!

Çalıştaya paydaş olarak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Türkiye Bilişim Derneği Temsilcimiz Feridun Ustun, İş İnsanları Derneği Başkanı Enver Mamülcü, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komite Başkanı Ahmet Akdeniz katıldı. Akademisyenler, birim temsilcileri ve öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayda, yapay zeka teknolojisinin gelişimi ve stratejik politika oluşturulmasına yönelik projeler ele alındı. Yapay zekanın eğitim ve kamu politikalarında etkin kullanımının önemine dikkat çeken katılımcılar, Türkiye ile KKTC’de bu alandaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.