Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Sekreteri Ömer Gedik, Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yürütülen çalışmalar sırasında yaşanan elektrik kesintilerinin internet ve iletişim altyapısında aksamalara yol açtığını belirtti.

Altyapı eksikliklerinin kamu hizmetlerini “çökerttiğini ve ciddi sorunlara yol açtığını" savunan Gedik, Lefkoşa’da dün planlı kesinti uygulanırken, kurum içerisinde de eş zamanlı elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

Jeneratörün boşta çalışmasına rağmen sistemin devreye alınamadığını belirten Gedik, bu durumun internet ve iletişim altyapısında da ciddi kesintilere neden olduğunu kaydetti.

Yaşanan sürecin yalnızca bir teknik arıza olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Gedik, “İnternet gitti, jeneratör boşta çalıştı ancak enerji iletilemedi. Kurum altyapısal eksikliklerden kaynaklı hazırlıksız yakalandı.” dedi.

Gedik, bu durumun kamu hizmetlerinin sürekliliğini doğrudan etkilediğini ve vatandaşın günlük yaşamında ciddi aksamalara yol açtığını ifade etti.

-"Altyapı konusunda gerekli adımlar atılmadı"

Gedik, açıklamasında yaşanan teknik sorunların ayrıntılarına da değinerek, altyapı sorunlarının uzun süredir gündeme getirilmesine rağmen gerekli adımların atılmadığını ifade etti.

Sorumluluğun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile hükümette olduğunu belirten Gedik, yapılan uyarı ve çağrıların karşılık bulmadığını söyledi.

Gedik, iletişim altyapısında kullanılan ekipmanların eski ve yetersiz olmasının sık sık yaşanan sorunların temel nedeni olduğunu belirtti.

Yaşanan kesintilerin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Gedik, iletişim altyapısının modernize edilmesi ve yedekleme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.