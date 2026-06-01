Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Kıbrıs’ta çözüm arayışının yeni bir düşünce, bakış açısı ve cesaretle ele alınması gerektiğini belirtti.

Akpınar, Demokrat Parti’nin Kıbrıs sorununun çözümünde yeni nesil bir anlayışa sıcak baktığını kaydederek, kalıcı barışın ve sürdürülebilir uzlaşının; eşitlik, karşılıklı saygı, güvenlik ve adanın mevcut gerçekleri temelinde şekillenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Akpınar, yazılı açıklamasında, Kıbrıs konusunun yarım asrı aşan müzakere sürecinin tarafların ortaya koyduğu fedakarlık ve uluslararası toplumun girişimlerine rağmen kalıcı çözüme ulaşamadığını, geçmişte defalarca denenmiş yöntemlerin aynı sonuçları üretmesinin beklenemeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ve eşit ortağı olduğunu kaydeden Akpınar, “Bu tartışma konusu dahi edilemez. Bu tarihsel ve hukuki gerçeklik, Kıbrıs meselesinin temel taşıdır.” dedi.

Akpınar, herhangi bir çözüm modelinin Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklık haklarını, egemen eşitliğini, eşit uluslararası statüsünü ve güvenliğini güvence altına almak zorunda olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından vazgeçilmez bir güvenlik unsuru olduğunu dile getiren Akpınar, uluslararası toplumun son dönemde ortaya koyduğu bazı yaklaşımların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını da söyledi.

Akpınar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve uluslararası çevrelerin açıklamalarının geçmiş müzakere kalıplarını tekrar etmek yerine, tarafların siyasi gerçekliklerini dikkate alan yeni çözüm seçeneklerinin tartışılabileceği bir zemine yöneldiğini gösterdiğini belirtti.

Akpınar, “Kuzey İrlanda-Güney İrlanda uzlaşı süreci, İsviçre’nin kantonal yapısı ve farklı güç paylaşımı modelleri ve konfederasyon açılımları örnek olarak ele alınmaktadır.” dedi.

Bu noktada Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın yıllar önce gündeme getirdiği konfederal çözümün yeniden ve önyargılardan uzak şekilde değerlendirilmeye alınabileceğini ifade eden Akpınar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, eşit uluslararası statüsünün, kurucu ortaklık haklarının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğünün açık biçimde kabul edildiği bir zeminde, iki devlet arasında iş birliği modelleri, konfederal yapılar veya tarafların karşılıklı mutabakatıyla şekillenecek yeni nesil ortaklık modelleri olarak görünüyor."

Serhat Akpınar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in temaslarının geçmiş müzakere parametrelerinin tekrarına dönüşmemesinde büyük önem taşıdığını da söyledi.

Akpınar, uluslararası toplumun gerçekten yeni bir çözüm zemini araması halinde, öncelikle Kıbrıs Türk halkı üzerindeki haksız izolasyonların ve doğrudan temas ile iş birliğini engelleyen uygulamaların gözden geçirilerek kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Gerçek bir müzakerenin ancak tarafların kendilerini eşit hissettikleri bir ortamda mümkün olabileceğini ifade eden Akpınar, Kıbrıs Türk halkının haklarını, onurunu ve geleceğini koruyacak her yapıcı girişime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akpınar, egemenliği ve güvenliğini zayıflatacak her türlü yaklaşımın da karşısında olacaklarını vurguladı.