Orta Mesarya’nın büyük yerleşim yerlerinden olan Cihangir köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Cihangir köyünün sevilen, sayılan çınarlarından Adnan Hacıküçük dün vefat etti.

Tuğlacı Adnan Usta olarak bilinen Hacıküçük’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Cihangir Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlğına defnedildi.

