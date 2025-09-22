Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın çevredeki ormanlık alana sıçrama riski taşıdı ancak Orman Dairesi ile itfaiyenin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelere göre, hurdalıkta bulunan atık malzemelerin tutuşmasıyla alevlerin yükseldiği tahmin ediliyor. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı.

-Bakan Çavuş: “Dikkatli ve duyarlı olalım”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yangın sonrası yaptığı açıklamada, yangınların büyük felaketlere yol açmadan önlenebilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Çavuş, “Sıcak ve rüzgârlı hava koşullarının etkili olduğu bu dönemde, açık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin rastgele atılmaması ve özellikle atıl durumdaki alanlarda gerekli temizliğin yapılması büyük önem taşıyor.” dedi.

Ormanlık alanların ülkenin en kıymetli doğal miraslarından biri olduğunu dile getiren Çavuş, “Ormanlarımızı korumak sadece devletin değil, tüm halkımızın sorumluluğudur. Yangınlara karşı 7/24 görev başında olan ekiplerimiz, her olayda canla başla mücadele veriyor. Ancak en etkili mücadele, yangın çıkmadan önce alınan tedbirlerdir.” ifadelerini kullandı.