Türk gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Projects, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 720 akıllı konut inşa etmeyi planlıyor.

Kıbrıs'ta 1974 yılındaki Barış Harekatı'nın önemli tarihi noktalarından Geçitkale’nin yeniden hayat bulma projesi olarak açıklanan ve Eden Projects Cyprus tarafından hayata geçirilen projenin ilk etabı İstanbul’da tanıtıldı.

AA'nın haberine göre Proje, ilk etapta KKTC'lileri ev sahibi yapmayı, dünya genelindeki Türk vatandaşlarına ve buraya yatırım yapmak isteyen diğer dünya vatandaşlarına ulaşmayı hedefliyor.

Geçitkale’nin tarihi dokusunu koruyarak Avrupa’nın en modern şehirlerinden biri haline getirecek olan Eden Corners, Geçitkale’yi bir barış alanı olarak tanıtmayı ve burada yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Projede, tek bir ağacın kesilmeyeceği ve tarihi doku ile kültür alanlarının korunacağına dikkat çekildi. Bu projeyle birlikte Geçitkale kasabası 20 bin kişilik nüfusa ulaşacak.

Toplantıda konuşan Eden Projects Genel Müdürü Engin Altan, Eden Projects Grubu olarak 3 yıl önce KKTC'de yatırım amaçlı arazi almaya başladıklarını ifade ederek, "Aslında planlarımız ilk başladığımız tarihten 10 yıl içerisinde bu projeleri üretmekti. Ama konjonktürün Kıbrıs’ın, emlak piyasasının lehine gelişeceğini ön gördüğümüz için projelerimizi öne aldık. Burada bahsettiğim projelerin onayları alınmış durumda" ifadelerini kullandı.

Gazimağusa’ya bağlı Geçitkale’de yapımına başlanacak Eden Corners projesinin bölgenin cazibe merkezi olacağına vurgu yapan Altan, "1253 kişilik nüfusa sahip Geçitkale kasabası, Eden Corners’la 15-20 bin kişilik nüfusa ulaşacak. Biz burada sadece bir konut projesi inşa etmiyoruz, proje kapsamında bölgede yol, kanalizasyon, su, elektrik altyapısı ve arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Yani burada yeni bir şehir kuracağız." dedi.

- Bir konut yatırımı kendini 9 ila 11 yılda amorti ediyor

Altan, Ercan Havalimanı’na 41 kilometre mesafedeki Eden Corners’ın İskele bölgesine 12 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Şu anda İskele bölgesinde konut kiraları 650 ila 800 pound arasında değişiyor. O bölgede 5-6 tane 5 yıldızlı otel var. Her birinde 400 kişi çalışıyor. Aynı zamanda birçok işyeri ve üniversitenin olduğu İskele bölgesindeki trafiği bize çekmeyi planlıyoruz. Eden Corners’ta rakip firmalardan daha uygun fiyata konut satacağız. İster oturumluk ister yatırımlık olsun Eden Corners’ta konut alanlar karlı çıkacak. Projemize Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, Almanya, Rusya ve Kıbrıs’tan alıcıları bekliyoruz.”

Altan, bölgedeki bir konut yatırımının kendini 9 ila 11 yılda amorti ettiğini bildirerek, "Eden projeleri, yatırımcılarına yüksek getiri potansiyeli ve kolay ödeme imkanları sağlıyor. Eden Corners projesinde yatırımcıya 1+0, 1+1, 1+2 ve 1+3 seçeneklerinden oluşan 4 farklı daire tipi sunuluyor. Peşin ödemelerde 45 bin 300 sterlin ile 110 bin 300 sterlin arasında fiyatlarla satışa sunulacak Eden Corners projesinde yatırımcılara peşin ödemede indirim ve 60 aya varan taksit imkanları sunulacak." şeklinde konuştu.