AKSA Birinci Lig ekibi Serveroğlu Geçitkale'nin maçlarını yaptığı Geçitkale Stadı'nda yapılan çalışmalar ve yenilikler görenlerin büyük beğenisi kazanıyor. Ligin ilk haftasında deplasmana çıkan Geçitkale'de ligin ikinci haftasında kendi sahasında oynayacağı Kaplıca Karadeniz 61 karşılaşması öncesinde statta yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım'ın direktifleri doğrultusunda belediye ekiplerince başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

Takım soyunma odalarından, duş ve tuvaletlerden tutun da, hakem odası, başkan ve yönetim kurulu odası, çevre düzenlemesi, çiçeklendirme gibi çalışmalarla adeta "çiçek gibi olmuş" dedirtirken Geçitkale Stadı'na da yeni bir çehre kattı.