Aksa Süper Lig’in başkent ekiplerinden K.Kaymaklı ikinci haftada karşılaşacağı Doğan Türk Birliği maçı öncesinde hücum hattında sıkıntılı bir süreç yaşıyor.

Lige Gençlik Gücü beraberliği ile başlayan Küçük Kaymaklı'da takımın 2 golünü kaydeden Marega, kırmızı kart görmesi nedeniyle Cumartesi günü oynanacak olan Doğan Türk Birliği maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Marega'nın yanı sıra Arda Sözcü de son hazırlık maçında omzunun üzerine düşerek omuz bağlarını yırttı.

GG maçında forma giyemeyen Arda'nın DTB maçında da forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.