Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, Futbol Kulüpler Birliği’ni ziyaret etti.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) yer alan görüşmede kulüplerin yaşadığı sorunlar ve ülke sporunun sorunları görüşüldü.

CTP Spor Komitesinden Milletvekili Sami Özuslu, “Partimizin sporla ilgili politikasını güncellemek, günümüz koşullarına uymayanları revize etmek için çalışıyoruz. Ana hedefimiz bunları yaparken paydaşlardan duyup öğrenmek, sıkıntıları not edip çözümleri parti politikası çerçevesinde uygulamaktır” dedi.

Paydaşları dinleme ve ortak hareket etme hedefinde olduklarını kaydeden Özuslu, “Spor maalesef ülkemizde siyasete bağımlı haldedir. Kulüpler, takımlar, sporcularımız sürecin neresinde? Birçok konu başlığı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kulüplerin ekonomik sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Gelirleri artırma, kulüplerin nasıl güçleneceği gibi konula üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Özuslu, kulüplerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmesi adına komite ile birliğin ortak çalışma yapabileceğini de işaret etti.

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, görev süresinde ilk kez bir partinin kendilerini ziyaret ettiğini, bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Sorunların çözümü noktasında birlikte hareket edilebileceğini, özellikle Spor Bakanlığı’nın acil ve ivedi bir şekilde hayat bulması gerektiğini kaydeden Karavezirler, “Her zaman seçim manifestolarında Spor Bakanlığı konusu sözde var. Bu konuda esas ambargoyu biz kendimize uyguluyoruz. Spor Bakanlığı yeniden hayata geçirilerek altı güçlü bir şekilde doldurulmalıdır ki paydaşlara eşit mesafede dağılım olsun” dedi.

Futbola devlet katkısının Niyazi Okutan döneminde başladığını belirten Karavezirler, “Ancak gelinen noktada katkı miktarı komik kaldı. Çünkü her geçen gün şartlar ağırlaşıyor” dedi.

Karavezirler ayrıca kulüplerin yaşadığı sıkıntıların yanı sıra birlik olarak yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.