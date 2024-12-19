Birinci Lig ekiplerinden Geçitkale’nin yeni teknik adamı belirlendi. Eralp Şerifoğlu ile yaşanan ayrılık sonrasında Eser Özdınak yönetiminde antrenmanlarını yapan Geçitkale’de Ahmet Kadı başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına Cemre Yıldızev’i getirdi. Daha önce Süper Ligde de görev yapıp, başarılı işlere imza atmış olan genç teknik adam Cemre Yıldızev, uzun süredir bir takımda görev yapmıyordu. Cemre Yıldızev, ilk devrede kalan 2 maçta takımın başına çıkıp, devre arasında takımı ikinci devreye hazırlayacak.