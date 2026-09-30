Baraka Kültür Merkezi tarafından hazırlanan “Geçit Yok” belgeseli, Baraka Kültür Merkezi bahçesinde izleyiciyle buluştu.

Dernek üyelerinin yanı sıra KTOEÖS Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı gösterimin ardından, laiklik mücadelesinin geçmişi, kazanımları ve geleceğinin ele alındığı söyleşi gerçekleştirildi.

Baraka Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, söyleşide, laiklik mücadelesi sürecinde yaşananlar, düzenlenen sokak eylemleri ve mahkeme süreci ele alındı. Katılımcılar süreç boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşırken, ülkede laikliğe yönelik saldırıların sürdüğünü belirterek mücadelenin devam etmesi gerektiğini ifade etti.