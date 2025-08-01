Uzun yıllardır kapalı olan ve bölge halkının denize ulaşımını engelleyen Gaziveren sahil yolu sorunu, hükümetin kararlı girişimiyle çözüme kavuşuyor. İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın iş birliğiyle başlatılan çalışmalar doğrultusunda, yeni bir güzergâh oluşturularak halkın sahile erişimi yeniden sağlanacak.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gaziveren’i ziyaret ederek yürütülen çalışmaları Lefke Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Bakanlık Müsteşarı Hüseyin Gültekin ve köy muhtarı Zekiye Akarsular ile birlikte yerinde inceledi.

Bakan Oğuz: “Hem ulaşım hem sosyal yaşam canlanacak”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yıllardır süren mağduriyetin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte yalnızca ulaşımın değil, aynı zamanda sosyal yaşamın ve bölge turizminin de canlanacağını belirten Bakan Oğuz, “Halkımızın denize güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşması temel önceliğimizdir” dedi.

Muhtar Zekiye Akarsular: “Halkın sesi nihayet duyuldu”

Gaziveren Köy Muhtarı Zekiye Akarsular ise yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır halkımız bu yolun kapalı olmasından dolayı büyük mağduriyet yaşıyordu. Bugün burada atılan bu adım, sadece bir yolun açılması değil; köyümüzün geleceği açısından çok önemli bir adımdır. Sorunumuzu çözüme kavuşturan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e, İçişleri Bakanımız Sayın Dursun Oğuz’a ve tüm emeği geçenlere halkım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.