Mağusa Kent Müzesi Derneği, kentin tarihini, kültürünü ve kolektif belleğini yaşatmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında “Mağusa: Voleybolun Kalbi Projesi"ni hayata geçirdi. Proje çerçevesinde hazırlanan dijital yayın serisi (podcast), Gazimağusa’nın 80 yıllık voleybol serüvenini halkla buluşturuyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, voleybolun Gazimağusa’da 1940’lardan bugüne yalnızca bir spor değil, kuşakları birleştiren güçlü bir bağ olduğu vurgulandı. “Mağusa’da eli voleybol topuna değmemiş ev yok gibidir.” denilen açıklamada, okul bahçelerinden plajlara ve kulüp sahalarına uzanan bu yolculuğun kentin ruhunu şekillendirdiği belirtildi.

Dijital yayın serisi yayında

Seri, 80 yıllık tanıklıkları röportajlarla aktararak voleybolun anılarını, sahalarını, antrenörlerini ve başarılarını yeniden canlandırıyor. 6 Şubat depreminde yitirilenlerin de anıldığı seri, Spotify (https://open.spotify.com/show/3jGZfDyVutzK3exajU8e3k) ve Youtube (https://www.youtube.com/@magusakentmuzesi) üzerinden dinlenebiliyor.

“Mağusa’nın ruhunda voleybol var; gelin, bu hafızayı birlikte yaşatalım” ifadelerine yer verilen açıklamada, halk dijital yayın serisini dinlemeye, derneğin sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve kentin voleybol belleğine ortak olmaya davet edildi.