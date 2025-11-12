Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.00 sıralarında, Gazimağusa’da Akçadağ Sokak’ta Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen F.A.S.’nin (E-25) üzerinde arama yapıldı. Aramada, F.A.S.’nin tasarrufunda yaklaşık beş gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Ayrıca yapılan muhaceret kontrolünde bahse konu kişinin ülkede kaşak kaldığı da tespit edildi.

-Uyuşturucu meselesinde tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Öte yandan, 6 Kasım tarihinde yaşanan ve üç kişinin tutuklandığı uyuşturucu meselesi ile ilgili yürütülen ileri soruşturma sonucunda bir kişi daha tutuklandı.

6 Kasım tarihinde saat 02.30 sıralarında, Girne’de Şair Nedim Sokak'ta Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan M.K.’nin (E-20) kullandığı; A.G.(E-18), Y.E.K.(E-21) ile B.S.’nin (E-24) de yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunmuş, bahse konu şahıslar tutuklanmıştı. Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.E.(E-23) de tutuklandı.

-Kanunsuz ateşli silah tasarrufundan 2 tutuklu

Alagadi’de bir işletmeye ait makinist garajında 30 Ekim tarihinde bir tır araca servis yapılırken araçta saklamış 9 mm çapında 2 tabanca bulunarak emare olarak alınmıştı. Yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ç.(E-45) ile V.Ç.(E-40) tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık

İskele’deki bir markette çalışan M.M.(E-23) ile M.N.(E-24) ve arkadaşları olan W.Q.’nun(E-28), işletmenin deposunda muhafaza edilen muhtelif markalardaki toplam 250 karton sigarayı çaldıkları tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, W.Q. tespit edilerek tutuklandı, M.M. ile M.N. ise aranıyor.

-Vahim zarar, ciddi darp ve sarhoşluk

Girne’de bir parkta dün saat 23.00 sıralarında, kız arkadaşları ile ilgili konuştuğu gerekçesiyle Ö.P.’yi (E-23) ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kıran A.R.(E-38) ve K.A.B.(E) tutuklandı.

A.R'nin 160 miligram, K.A.B'nin ise 88 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

-Mekan kapama saatine uymamak

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik bugün polis tarafından yapılan denetimlerde mekan kapatma saatine uymadığı tespit edilen işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz 12 kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılandenetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

-Trafik kazası

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda bugün saat 04.30 sıralarında, 60 miligram alkollü içki tesiri altındaki Mehmet Geçkalmış (E-49), ZF 408 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan VN 316 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Mehmet Geçkalmış aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.