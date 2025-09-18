Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız son günlerde ülkemizdeki karayollarında bulunan trafik radarlarıyla ilgili karmaşayı fırsat bilen dolandırıcıların, Karayolları Dairesi’nin adını kullanarak vatandaşlara sahte trafik cezası mesajları gönderdiğini ifade ederek bize kendisine gönderilen mesajı ileterek sitemlerini paylaştı.

Kendisine gelen sahte mesajı Ayaklı Gazete’ye göndererek paylaşan vatandaşımız herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Vatandaşımıza gönderilen mesajda şöyle yazıyor:

“KGM – Karayolları Genel Müdürlüğü (Resmî Duyuru)

17 Eylül 2025 tarihi itibarıyla sistem kayıtlarımızda aracınıza ilişkin ödenmemiş bir geçiş ücreti bulunduğu tespit edilmiştir. Ödemenin yapılmaması halinde idari takip ve yasal işlem kesin olarak başlatılacaktır; gecikme ve ilave yaptırımlarla karşılaşmamak için ödemenizi ivedilikle gerçekleştiriniz.

Resmî çevrim içi ödeme için lütfen yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sitesini kullanınız.”