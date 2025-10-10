Üç kişi ikamet izinsiz yakalandı
Üç kişi ikamet izinsiz yakalandı
İçeriği Görüntüle

09.10.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Gazimağusa Köroğlu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, UH 347 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammad Usman (E-19), önünde seyreden aracı geçmeye çalışırken Hasan Raif Sokak kavşağında dönüş yapan Cemal Atamert (E-60) yönetimindeki VE 293 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Usman ortopedi servisinde müşahede altında tutuluyor.