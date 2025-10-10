09.10.2025 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Gazimağusa Köroğlu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, UH 347 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammad Usman (E-19), önünde seyreden aracı geçmeye çalışırken Hasan Raif Sokak kavşağında dönüş yapan Cemal Atamert (E-60) yönetimindeki VE 293 plakalı araca çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Usman ortopedi servisinde müşahede altında tutuluyor.
