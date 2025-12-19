Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Gazimağusa 1. Derece Askeri Bölgesi içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kaçak yolla hayvan geçirilmek istendiğinin tespit edilerek müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, A.B, K. T.ve Güney Kıbrıs vatandaşı bir şahsın, söz konusu kaçak geçişi gerçekleştirmeye çalıştıkları sırada güvenlik güçleri tarafından suçüstü yakalandığı, kaçak olarak ülkeye sokulduğu belirlenen 9 adet erkek süt danasının da ele geçirildiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs vatandaşı şahsın olayla ilgili suçunu itiraf ettiği, ele geçirilen hayvanlara Polis Müdürlüğü ile Veteriner Dairesi personelinin iş birliğiyle el konulduğu ifade edildi.

Hayvanlar, veteriner hekimler tarafından gerekli klinik muayeneleri yapıldıktan sonra Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildi.