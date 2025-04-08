Belediye’den yapılan açıklamaya göre, dün başlayan uygulamayla yasa gereği 31 Mart’a kadar gerekli belgelerini tamamlaması gereken tüm işletmeler denetim altına alınıyor.

Zabıta ekipleri, denetimlerin ilk iki gününde 5 ayrı ekiple toplam 568 işletmeyi kontrol etti. Yapılan denetimlerde, işletme izni ve sağlık karnesi eksik olan işletmelere 15 günlük süreli resmi ihbarlar verildi.

İşletmelerin, ihbar süresi içerisinde belgelerini tamamlaması halinde ceza uygulanmayacak ancak sürenin bitiminde eksik belgelerini hâlâ tamamlamamış ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere, yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak.

Yasaya göre; eksik sağlık karnesi bulunan işletmelere, asgari ücretin yüzde 50’sine kadar para cezası, işletme izni bulunmayanlar ile işletme izni bulunup da yıllık yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler için, 1 asgari ücret tutarında ceza öngörülüyor.

Açıklamada, denetimlerin kent genelinde tüm işletmeleri kapsayacak şekilde aralıksız devam edeceği vurgulanırken, işletme sahiplerine yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.